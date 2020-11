Le président de la République Patrice Talon entreprend une tournée nationale dès ce jeudi 12 novembre 2020, dans tous les départements et dans la majorité des communes du Bénin. Pour les membres de l’opposition, cette tournée est mal vue. L’opposition estime que le chef de l’Etat est dans une précampagne déguisée. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, directeur de la communication (DIR-COM) à la présidence de la République, ce n’est pas le cas.

«J’ai presque envie de voir dire qu’il n’a rien n’a signalé de ce point de vue-là », avance-t-il. «Tout le monde sait, les opposants en premier, que personne ne prendrait à défaut le président sur le chantier du populisme. Il le pratiquerait depuis quatre et demi que peut-être même les opposants n’auraient pas de quoi parler », soutient le DIR-COM. Il estime qu’au lieu que le président Talon soit présent partout et «tout le temps fait de l’affichage dans les médias et se faire collant au niveau des populations même sans résoudre leurs problèmes comme certains ont pu faire avant, être tout le temps partout pour n’être nulle part, être tout le temps accroché aux jupes des population sans jamais résoudre leurs problèmes, le président Talon a préféré même en étant loin, régler les problèmes ».

Selon lui, le chef de l’Etat aurait pu le faire il y a deux ans, un an. Mais, il a préféré se consacrer à la mise en œuvre le programme d’action du gouvernement (PAG). Maintenant il va à la rencontre des populations pour échanger sur les actions menées et recueillir leurs critiques. «Lorsqu’il lance autant de grands projets structurants destinés à faciliter la vie aux populations, quelqu’un comme ça, c’est fondamentalement quelqu’un qui aime son peuple et qui veut que l‘argent de l’Etat, l’argent du peuple aille aux causes essentielles plutôt qu’aux promenades éventuelles », a fait remarquer Wilfried Léandre Houngbédji. Il pense que si le chef de l’Etat ne faisait pas cette tournée cette fois-ci, les mêmes qui l’incriminent maintenant, vont venir dire qu’il (Talon) a fait cinq ans et il n’est allé nulle part.

Eviter la foule

A propos de choix de Patrice Talon d’aller à Tchaourou, le DIR-COM confie que Tchaourou est une commune du Bénin. Il est vrai que Tchaourou a la particularité historique aujourd’hui d’avoir donné un président de la République au Bénin. Mais, «il n’y a pas de raison toute particulière qui fasse que le président Talon s’arrête à Tchaourou ». Le DIR-COM Wilfried Léandre Houngbédji a indiqué qu’au cours de sa tournée, le président aura des réunions en salle avec des représentants de la population à cause de la pandémie du coronavirus. Pour les réunions, il est prévu au plus 150 personnes en salle. Il va s’agit d’avoir dans la salle à chaque réunion les conseils communaux et municipaux, les sages, les têtes couronnées, les chefs de quartier et les associations de développement. Les dispositions sont prises pour limiter un rassemblement de la foule.