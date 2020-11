Après la présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a rassemblé les cadres du RHDP et ses ministres dont les régions ont connu des violences. Selon la presse ivoirienne et JA qui ont rapporté des sources ayant participé à la rencontre à huis clos, dans la salle des pas perdus du petit palais, le président Alassane Ouattara n’est pas allé par quatre chemins avant de cracher ses quatre vérités à ses cadres.

Le président aurait été très en colère contre ses cadres, des 16 régions de la Côte d’Ivoire où les violences ont eu lieu et où il a obtenu un score insignifiant. Il est rapporté que M. Ouattara n’a vraiment pas été content de ces ministres et cadres qui n’ont pas pu empêcher la mise en place d’une dynamique de jeunes missionnés pour quelques billets de banques, afin que le vote ne se tienne pas. « Il a mis les cadres de son parti devant leurs responsabilités et a évoqué́ des ratés dans la formation de la jeunesse, malgré́ tous les efforts entrepris depuis plusieurs années, » a rapporté JA.

D’autres sont félicités

Cependant, le nouveau président élu n’a pas manqué de remercier et montrer le bel exemple de certains autres ministres qui ont durement travailler dans leur région pour qu’aucune violence ne survienne. Il s’agit notamment de son Premier ministre, Hamed Bakayoko, qui a fortement bataillé pour l’élection du président avec 94,27% des suffrages. Selon un bilan dressé par le gouvernement, les violences électorales ont fait 85 morts, 484 blessés, 225 personnes interpellées, 176 inculpées et 45 placées sous mandat de dépôt.