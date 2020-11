L’ancien président sénégalais a donné de la voix suite à l’annonce de son décès par Radio France Internationale. Par une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg, Me Abdoulaye Wade a tenu à rassurer les uns et les autres sur son état de santé. Il ne s’est pas empêché de faire une blague sur cette situation en indiquant qu’ « il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant ».

Important de vérifier les infos selon Wade

Il a également saisi l’occasion pour faire remarquer à quel point il est important de toujours vérifier une information avant de la partager. « Après l’annonce de mon décès sur le site internet de RFI à la suite d’une erreur informatique, je tiens à rassurer que je suis en pleine forme. Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant. J’en profite pour rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information. », a laissé lire l’ancien président sénégalais.

La mort d’autres président également annoncée

Rappelons que cette réaction est intervenue quelques heures après les articles nécrologiques publiés en série par le média français. Ces publications portaient non seulement sur Me Abdoulaye Wade mais également sur d’autres anciens présidents tels que Abdou Diouf et Ellen Johnson Sirleaf.