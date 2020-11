14 soldats ont été tués dans une attaque au Burkina Faso. Cette dernière a eu lieu le mercredi 11 novembre 2020, au nord du pays, précisément dans une région frontalière entre le Mali et le Niger. Selon les informations qu’une source sécuritaire, ayant requis l’anonymat, a confiées à un média français, « une patrouille militaire est tombée dans une embuscade sur l’axe Tin Akoff-Beldiabé ».

Trois blessés graves

A l’en croire, le premier bilan avait fait état, dans la matinée d’hier jeudi 12 novembre 2020, de plusieurs « soldats disparus », des « blessés » et de « sept militaires tués ». Une autre source a indiqué, dans la soirée d’hier jeudi que les victimes de cette attaque sont « trois militaires et un gendarme ». Par ailleurs, elle a indiqué que sept militaires ont été blessés dont trois grièvement. D’après elle, ces derniers ont été « évacués sur Ouagadougou ». Notons que cette attaque est l’une des plus importantes subies par l’armée burkinabé, même si elle n’a pas encore été revendiquée. Ces dernières années, le pays a été victime d’attaques menées par des terroristes.

Huit soldats morts dans un attaque, en 2018

L’attaque la plus grave était celle de Koutougou, toujours au nord du Burkina Faso, où 24 soldats avaient été tués dans une attaque menée par des djihadistes dans une base militaire en 2019. Vers la fin de cette année-là, une dizaine de soldats étaient également tombés sous les balles des terroristes à Hallalé, au nord du pays. En 2018, c’étaient huit soldats qui avaient été abattus dans une attaque contre l’état-major général des armées à Ouagadougou.