L’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, en France, avait suscité des réactions dans le monde entier, où plusieurs dirigeants comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont exprimés sur la liberté d’expression. Le numéro un du Canada avait estimé que cette dernière n’était pas sans limites, suscitant les critiques de son homologue Québécois, François Legault. Suite à cette déclaration, ce dernier avait apporté son soutien au président français Emmanuel Macron.

« Des accommodements qui ne sont pas raisonnables »

Au cours d’une conférence de presse hier mardi 03 février 2020, François Legault a déploré les propos de Justin Trudeau, estimant que les propos de ce dernier ne sont pas raisonnables. « Certains dirigeants politiques qui craignent le terrorisme et devant le chantage de certains groupes religieux radicaux, sont prêts à faire des accommodements qui ne sont pas raisonnables » a-t-il déclaré. Notons qu’après l’attentat au cours duquel, Samuel Paty, un professeur français d’histoire-géographie, est mort, décapité, François Legault avait apporté son soutien indéfectible au chef de l’Etat français, Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a remercié François Legault

« Je ne veux pas parler à la place d’Emmanuel Macron. Moi, j’ai dit clairement hier que je ne suis pas d’accord avec les réserves de Justin Trudeau, quand il s’agit de condamner sans aucune espèce de réserve ce qui s’est passé en France » avait-il fait savoir. Dans les propos de Justin Trudeau, il s’était insurgé contre le fait que celui-ci privilégie le multiculturalisme au détriment des valeurs du Canada, notamment la laïcité et la liberté d’expression. Dans la matinée du mardi, il avait fait savoir sur Facebook, que ce dernier l’avait contacté pour le « remercier pour son soutien inconditionnel », vis-à-vis de la liberté d’expression.

Pour rappel, après la prise de position de François Legault, Justin Trudeau, avait tenté de rectifier le tir, en apportant son soutien à la France, après l’attentat dans les Yvelines. « Comme je l’ai dit vendredi, les actes terroristes, les actes haineux qu’on a vus en France sont absolument inacceptables et absolument injustifiables. Il n’y aucune justification pour cette violence et c’est ce que j’ai dit et c’est ce que je continuerai de dire. Comme je l’ai aussi dit, nous sommes de tout cœur avec nos cousins français. J’ai exprimé mes condoléances et mon appui » a-t-il laissé entendre.