Le président français, Emmanuel Macron, a fait savoir qu’il ne modifiera pas le droit français à la liberté d’expression, parce qu’il n’est pas apprécié ailleurs, tout en fustigeant le manque de soutien de ses alliés depuis l’assassinat du professeur Samuel Paty. Dans une interview accordée au magazine le Grand Continent, il a fait savoir qu’après les attentats de Charlie Hebdo, la France avait reçu le soutien de plusieurs pays du monde entier.

« Beaucoup de condoléances ont été pudiques »

Le chef de l’Etat français a cependant souligné que cela n’a pas été le cas après les attentats qui ont eu lieu dans les Yvelines et à Nice. « Là, nous avons eu un professeur égorgé, plusieurs personnes égorgées. Beaucoup de condoléances ont été pudiques » a déclaré Emmanuel Macron. Ce dernier a par ailleurs dit être choqué par le fait que certains dirigeants aient demandé à la France de changer son droit. « On a eu, de manière structurée, des dirigeants politiques et religieux d’une partie du monde musulman – qui a toutefois intimidé l’autre, je suis obligé de le reconnaître – disant: ‘ils n’ont qu’à changer leur droit’. Ceci me choque (…) Je suis pour le respect des cultures, des civilisations, mais je ne vais pas changer mon droit parce qu’il choque ailleurs » a-t-il souligné.

Les propos du président avaient suscité l’indignation

Cela semble inacceptable pour le locataire de l’Elysée qui condamne le fait que « des dirigeants, des chefs religieux, mettent un système d’équivalence entre ce qui choque et une représentation, et la mort d’un homme et le fait terroriste ». Pour rappel, les propos d’Emmanuel Macron défendant la liberté d’expression avaient suscité l’indignation à travers le monde entier. En réaction, dans plusieurs pays musulmans, beaucoup ont appelé au boycott de produits français. Toujours dans ces pays, certaines personnes ont brûlé le drapeau de la France et la photo d’Emmanuel Macron.