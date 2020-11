Des passagers d’un vol ayant présenté des tests de dépistages identiques contre le nouveau coronavirus (covid-19), se sont vus refuser d’embarquer pour aller en Chine. Les faits se sont déroulés hier mercredi 25 novembre 2020, à l’aéroport de Moscou. L’information a été donnée, ce jeudi 26 novembre 2020, par l’ambassade de la Chine près la Russie, qui a indiqué qu’il s’agissait d’un vol de la compagnie aérienne russe Pegas Fly qui devait se rendre dans la ville chinoise de Zhengzhou.

Ils n’ont pas pu avoir le QR-code

« Le 25 novembre, lorsque notre ambassade a vérifié les résultats des tests d’acide nucléique et des tests sérologiques pour les anticorps des passagers du vol EO429 “Moscou – Zhengzhou” (Pegas Fly), il a été constaté que les résultats des tests sérologiques pour les anticorps de plus de 190 passagers du vol étaient complètement identiques. Il n’est pas possible de garantir la fiabilité de ces tests, et par conséquent, les passagers n’ont pas pu obtenir de “codes de santé” pour l’embarquement » a indiqué l’ambassade chinoise. Cette dernière a indiqué que les résultats identiques des tests présentés par les passagers, ne leur a pas permis d’avoir le QR-Code obligatoire pour prendre tout vol pour la Chine.

Une mesure imposée depuis début novembre

En fin de compte, le vol a été annulé même si l’ambassade chinoise a demandé à Pegas Fly de réaliser d’autres tests pour les anticorps et d’acide nucléique, pour les passagers. Notons que depuis le début du mois de novembre, les autorités chinoises ont exigé à tous les voyageurs désireux de se rendre en Chine de fournir obligatoirement un résultat négatif de test sérologique (anticorps Igm) et virologique (RT-PCR).