Le célèbre chanteur nigérian, Davido, a indiqué que les parents de sa fiancée Chioma ont reçu des messages haineux, depuis qu’il a rendu publique sa relation avec cette dernière. Au cours d’une interview accordée à l’émission The Juice, sur la chaîne de télévision nigériane Ndani TV, il a fait savoir que les grands-parents maternels de son fils, ont également été victimes d’attaques en ligne.

La situation avait affecté leur relation

Soulignant que sa fiancée avait reçu plusieurs milliers de messages haineux, l’interprète de « Fem » a indiqué que les parents de cette dernière recevaient ce genre de message. « Même ses parents recevaient des SMS haineux. Je ne savais pas pourquoi les gens les détestaient. C’est devenu vraiment mauvais et j’ai pensé que les gens n’aimaient pas les bonnes choses. Cela a beaucoup affecté notre relation, alors quand j’ai décidé de me déconnecter, nous avons décidé que nous n’allions plus parler de nos vies. » a-t-il laissé entendre.

« Nous essayons simplement de rendre nos fondations solides »

Davido a par ailleurs déclaré que même s’il se sentait autrefois obligé d’officialiser son union avec Chioma, ce n’est plus le cas maintenant. « Nous finirions par nous marier mais ce n’est pas le moment. Je suis heureux qu’elle travaille maintenant à gagner de l’argent. Nous essayons simplement de rendre nos fondations solides et de ne pas surfer sur les vagues de ce que veulent les gens » a-t-il ajouté.