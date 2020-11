Une start-up africaine a attiré l’attention du géant du e-commerce, Amazon, Jeff Bezos. Il s’agit en effet, de la plateforme africaine, Chipper Cash. Celle-ci a récemment effectué une levée de fonds estimée à 30 millions de dollars, sous la direction de l’entreprise Ribbit Capital. Par ailleurs, la transaction a bénéficié de la participation du fonds du capital-risque personnel de l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, Bezos Expeditions.

80 000 opérations par jour

Notons que Chipper Cash a vu le jour en 2018, et a été lancé par le Ghanéen Majid Moujaled et l’Ougandais Ham Serunjogi. La start-up a développé une application de paiement, peer-to-peer, disponible dans sept pays du continent africain, à savoir : le Kenya, l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Tanzanie, le Nigeria, l’Ouganda et le Ghana. En moyenne, elle traite 80 000 opérations quotidiennement, et compte 3 millions d’utilisateurs. Par ailleurs, elle propose des services transfrontaliers et locaux à l’endroit des acteurs du commerce en ligne, à travers sa fonctionnalité Chipper Checkout.

La start-up veut diversifier ses offres

Dans l’avenir cette dernière a l’intention de diversifier ses offres. Ainsi, elle a notamment le souhait de proposer à ses utilisateurs la possibilité de négocier des actions et aussi de proposer un service de transactions de crypto-monnaies. Dans une interview accordée au média américain TechCrunch, Ham Serunjogi, l’un des fondateurs de Chipper Cash, a déclaré que : « Nous serons toujours une plateforme de transfert financier P2P, mais nos utilisateurs nous ont demandé d’offrir d’autres services de valeur… comme l’achat de crypto-monnaies et l’investissement dans des actions ».