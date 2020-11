33 pays européens ont perdu une bataille judiciaire contre six enfants et adultes de nationalité portugaise, sur un litige concernant le dérèglement climatique en Europe. En effet, ce lundi 30 novembre 2020, la cour européenne des droits de l’homme a donné gain de cause à ces jeunes, qui ont estimé que ces pays ne font pas suffisamment d’efforts pour réduire l’émission des gaz à effet de serre. Selon eux, cette inaction des gouvernements met en péril leur vie.

Les pays doivent répondre à la plainte

Ce lundi 30 novembre 2020, l’institution juridique européenne a indiqué qu’elle autorisera un procès climatique contre plusieurs pays tels que : la Grèce, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Après cette étape majeure franchie, la prochaine est celle qui consistera en ce que chaque pays indexé réponde obligatoirement à la plainte. Ils ont jusqu’à la fin février pour cela, ou passer par un règlement à l’amiable qui doit être trouvé avant cette date. Notons que André Oliveira, un des plaignants âgé de 12 ans, réside avec ses parents dans la capitale du Portugal, Lisbonne. Cette dernière a traversé de grands épisodes de chaleur au cours de ces dernières années.

Le procès a pour objectif d’encourager « les pays à faire mieux »

« Nous n’avons qu’une seule planète et je l’aime beaucoup. … Nous n’avons pas d’autre endroit où aller. Le changement climatique est une question qui m’apporte beaucoup d’anxiété et de peur, car je ne sais pas si ma génération va avoir la même vie que cette génération » a-t-il déclaré dans une interview accordée au média américain, NBC News, estimant que le procès a pour objectif d’encourager « les pays à faire mieux et à agir correctement ».