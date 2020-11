Il y a de cela quelques temps, les autorités françaises ont procédé à un second confinement, afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus (covid-19). La situation a impacté le prix des imprimantes, qui sont d’ailleurs indispensables dans le cadre du travail à distance. Ainsi, selon les informations du site Quechoisir.com, le prix de ces machines ont augmenté de 23% durant la période du 1er confinement.

Une hausse de plus de 23%

Les imprimantes sont devenues plus chères au cours des deux dernières semaines du mois de mars (+13%). Sur l’entièreté de la période du 17 mars au 11 mai dernier, ils ont augmenté de plus de 23%. La situation semble ne pas s’améliorer avec le second confinement. En effet, en plus de l’augmentation remarquée lors du premier confinement, les prix des imprimantes jet d’encre ont poursuivi leur augmentation. D’après les chiffres de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, le prix moyen des imprimantes avait connu une augmentation de 14% dans la période allant de fin octobre aux premiers jours de ce mois de novembre 2020. Par ailleurs, entre le mois de mars et aujourd’hui, le prix moyen des imprimantes a connu une hausse de plus de 30%.

Les prix des téléviseurs n’augmentent pas

Notons qu’on peut expliquer la hausse de ces équipements de la bureautique par le fait que certains modèles ont vu leurs prix augmenter. La situation s’explique également du fait de la suppression de certains modèles références et d’entrée de gamme. En outre, les autres produits ne suivent pas le même exemple. C’est par ailleurs le cas des téléviseurs dont les prix n’augmentent pas.