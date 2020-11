Alors que les partisans du RHPD sont déjà dans les rues en train de célébrer la victoire du président Alassane Ouattara avant l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle de ce 31 octobre 2020, l’opposition appelle à la mise en place d’un conseil de transition. Lors d’une conférence de presse ce 1er novembre 2020 au domicile du président du PDCI, Henri Koan Bédié, le porte-parole de l’opposition, Pascal Affi N’guessan a annoncé ne pas « reconnaître l’élection présidentielle ».

Par conséquent, l’opposition « constate la fin du mandat du président Ouattara » et « appelle à l’ouverture d’une transition civile afin de créer les conditions d’une élection présidentielle juste et transparente ». Suite à cet appel auquel l’ancien-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, avait suggéré que « le président soit rapidement désigné à la tête du conseil de transition », il adressé ce jour un nouveau message au président Konan Bédié. L’ex-allié du président Alassane Ouattara a demandé en urgence à l’ancien chef d’Etat, de mettre en place le conseil de transition.

Une Rwandisation du conflit

« Les élections n’ayant pu se tenir en Côte d’Ivoire, face à la guerre intercommunautaire qui fait craindre une Rwandisation du conflit. Comme en 2010, je demande en urgence au Président Bédié de mettre en place le Conseil de Transition, » a-t-il posté. Pour le président de Générations et peuples solidaire (GPS) ce conseil doit se mettre au travail le plus rapidement possible, de concert avec l’armée républicaine afin de « donner une perspective électorale crédible aux Ivoiriens »

CONSEIL DE LA TRANSITION EN CÔTE D’IVOIRE.



• Les élections n’ayant pu se tenir en CI,

• Face à la guerre intercommunautaire qui fait craindre une Rwandisation du conflit.



Comme en 2010 je demande en urgence au Président BEDIÉ de mettre en place le Conseil de Transition. pic.twitter.com/LdK290lxmT — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) November 2, 2020

Mettre fin aux assassinats

« Le Conseil de transition doit urgemment se mettre au travail pour donner une perspective électorale crédible aux Ivoiriens. Avec l’armée républicaine, le Conseil de transition doit immédiatement mettre fin aux assassinats des milices de l’Ex-président Ouattara. Une fois la paix rétablie et les massacres jugulés, le Conseil de Transition déroulera son programme pour aboutir à des élections dignes de l’espèce humaine et de la Côte d’Ivoire » a fait savoir M. Soro.