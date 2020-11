Une Britannique a accouché des jumeaux, alors qu’elle était dans le coma suite à un diagnostic positif au nouveau coronavirus (covid-19). Selon les informations du média Metro, l’accouchement a eu lieu par césarienne, au Royaume-Uni. Les médecins qui s’occupaient d’elles avaient opté pour ce type d’accouchement afin que la patiente ne se réveille pas.

Un garçon et une fille

La patiente qui est également médecin avait été testée positive au virus, au cours du mois d’avril dernier. Cela l’avait ensuite conduite dans le coma où elle a finalement donné naissance à des jumeaux. Ces derniers, respectivement un garçon (850 grammes) et une fille (765 grammes) avaient quasiment six mois. Ils ont été amenés dans une unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital pour femmes de Birmingham. Cependant, la mère est sortie du coma seize jours après la naissance de ses enfants. Un moment qu’elle n’évoque pas avec joie, puisqu’elle n’a pas de bons souvenirs de cet instant. « Je délirais. Je ne voyais plus mon ventre rond et j’ai pensé que mes bébés étaient partis et que toute ma famille était morte » a-t-elle déclaré.

Elle a fait part de sa peine tout en indiquant qu’il lui avait refusé de voir ses nouveau-nés durant deux semaines. Cependant, elle a rejoint l’hôpital dans lequel étaient ses enfants, pour les retrouver 116 jours après qu’ils soient venus au monde.