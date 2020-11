Le 9 novembre dernier, invité sur le plateau de l’émission C à Vous, diffusée sur France 5, Christophe Castaner, l’ancien ministre de l’Intérieur, a confirmé avoir attrapé le covid-19. Celui-ci a confirmé que la maladie avait laissé quelques traces, notamment sur sa santé personnelle bien que les symptômes auxquels il a été exposé, étaient assez faibles.

S’il n’a pas souhaité évoquer plus longuement les symptômes qui l’ont touché, ce dernier a toutefois affirmé qu’aujourd’hui, il en ressentait encore un peu les effets. Il a également tenu à avoir un mot à ces jeunes, ces moins jeunes et ces familles qui souffrent ou ont souffert plus longuement encore, de cette maladie.

Christophe Castaner a eu le covid-19

Pour autant, il a également fustigé le manque de clairvoyance des Français, qui n’ont pas compris à quel point la seconde vague serait violente. Ce dernier a suscité la polémique à plusieurs reprises pour ne pas avoir, lui-même, respecté les gestes barrières. En juillet 2020, il est ainsi apparu dans l’Assemblée nationale, sans masque. Plus tôt, en mai, il s’est fait photographier en compagnie des membres d’une entreprise, là aussi, sans masque.

Près de 41.000 décès en France

En France, la seconde vague commence à présenter des signes de ralentissement. Après avoir fait état de 40 à 60.000 cas au quotidien, les chiffres sont revenus aux alentours des 20.000. Cependant, le nombre de décès continue d’augmenter. La France flirte avec la barre des 41.000 décès enregistrés. Une ligne qui devrait être rapidement franchie.