Apparu en Chine fin 2019, le nouveau coronavirus s’est propagé à l’échelle de la planète occasionnant plus d’1million 430 mille décès. Les Etats-Unis font partie des pays ayant payé un lourd tribut à ce virus avec plus de 250 mille décès, mais les scientifiques ont déjà annoncé la mise au point de plusieurs vaccins. L’un des premiers laboratoires américains à révéler l’existence d’un vaccin anti-covid efficace à 90% est Pfizer. Cela avait à l’époque beaucoup plu au chef de la Maison Blanche. « La Bourse est en forte hausse, un vaccin arrive bientôt. Efficacité de 90%. Quelle excellente nouvelle ! » avait tweeté Donald Trump.

Fièvre, malaise, maux de tête

Avec le temps, Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont amélioré l’efficacité du BNT162. Elle est désormais de 95% mais non sans effets secondaires. En effet, selon l’Association médicale américaine (AMA), les participants aux essais cliniques ont signalé des maux de tête après s’être fait inoculer la seconde dose du vaccin. Mais ils sont environ 4% de l’effectif ayant participé aux essais. Précédemment, une autre personne s’était plainte d’une faiblesse totale, de fièvre et de malaise quand elle a pris la seconde dose du BNT162. Mais tout ceci s’est estompé après quelques heures, de son aveu.

Pfizer et BioNTech comptent vendre une dose de leur vaccin à 19,50 dollars. La vaccination par personne fera quelque 40 dollars. Les deux laboratoires envisagent solliciter les autorités américaines pour qu’elles autorisent en urgence le vaccin. L’autre laboratoire américain qui a aussi mis au point un candidat vaccin anti-covid, c’est Moderna.

Douleurs musculaires, fatigue

Les effets indésirables de ce vaccin selon l’AMA sont entre autres, les douleurs musculaires, articulaires, les maux de tête, la fatigue, la douleur au point d’injection. Une personne vaccinée avec le mRNA-1273 dit avoir souffert d’une fièvre « insupportable ». Un inconfort qui a disparu après 12 heures selon lui. Moderna dont le candidat vaccin s’administre en deux doses compte le céder entre 50 et 74 dollars. Notons que l’efficacité du BNT162 est de 94,5%.