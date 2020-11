Alors que les différents laboratoires de recherche d’un vaccin contre le covid-19 vantent les mérites du produit qu’ils ont développé, la problématique de l’accès à tous au vaccin a été une fois encore évoquée. Ce jeudi 19 novembre, le patron de l’Office international des migrations (OIM), Antonio Vitorino, a appelé l’Europe à garantir le vaccin à tous ceux qui sont sur son territoire.

Les migrants doivent bénéficier du vaccin selon l’OIM

Le sujet a été évoqué par le responsable de l’Office à la faveur d’une vidéoconférence sur la migration et l’asile en Europe à laquelle il a pris part. Pour lui, l’Europe est confronté au défi de garantir le vaccin à celles et ceux qui résident sur son territoire. Il précise notamment qu’en plus de « leurs citoyens », tous les pays membres de l’Union Européenne doivent inclure « tous les réfugiés, les personnes déplacées et les migrants ».

“Sécurité sanitaire”

«Il ne s’agit pas seulement de protéger les droits humains de ces migrants, c’est aussi une question de sécurité sanitaire et de bien-être de l’ensemble des populations des pays d’accueil», a précisé le directeur général de l’Office international des migrations (OIM), Antonio Vitorino. Rappelons que depuis quelques jours, plusieurs laboratoires rivalisent d’ardeur pour présenter leur vaccin qu’ils ont développé comme étant les plus fiables.

Selon les différentes annonces, le vaccin développé par la société américaine Moderna serait efficace à 95%. Celui de l’alliance Pfizer/BioNTech aurait également montré son efficacité à 95%. Le laboratoire chinois CoronaVac pour sa part a mis l’accent sur la réponse immunitaire satisfaisante de son produit ainsi que les effets indésirables qui ne présentent aucun danger pour l’organisme.