Après la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le chef de la plateforme de l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié mercredi dernier, ce dernier a invité une rencontre de mise au point ce jour. Peu avant cette rencontre, l’ex-pensionnaire de la CPI, Charles Blé Goudé a eu un échange téléphonique avec le président du PDCI. Au cours de cet échange téléphonique, le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité peuple (Cojep) a félicité M. Bédié pour son combat pour un dialogue « franc et sincère » et pour l’instauration de la paix dans leur pays.

« Aujourd’hui vendredi 13 novembre 2020, à quelques heures de la rencontre convoquée par ses soins ce jour, j’ai personnellement tenu à joindre au téléphone, le président Henri Konan Bédié, aux fins de lui témoigner de vive voix, ma compassion, mon soutien et mes encouragements relativement aux épreuves qu’il a vécues ces derniers jours, mais aussi évoquer la situation sociopolitique de notre pays. Je n’ai pas manqué de lui adresser mes vives félicitations pour son engagement à ramener la paix entre filles et fils de la Côte d’Ivoire » a posté l’ex-chef de la galaxie patriotique.

Les leaders de l’opposition ne seront pas abandonnés en prison

Concernant la situation des leaders de l’opposition détenus en prison par le régime du RHPD, le bras droit de Laurent Gbagbo a indiqué avoir été rassuré le président du PDCI, qui travaille d’arrache-pied pour leur libération. « J’ai été rassuré que le Premier ministre Pascal Affi N’guessan (dont j’ai aussi joint l’épouse au téléphone), le ministre Maurice Kacou Guikahué, Pulchérie Gbalet et les autres leaders de l’opposition ne seront pas abandonnés en prison, et que les espoirs des jeunes, des femmes et de l’ensemble des Ivoiriens en lutte ne seront pas vains » a déclaré Blé Boudé depuis La Haye où il attend patiemment de retourner au pays.