Dans la nuit du lundi 02 novembre au mardi 3, les leaders de l’opposition ivoirienne qui, ne reconnaissant pas le scrutin du 31 octobre, ont décrété la fin du mandat du président Alassane Ouattara en mettant en place un conseil de transition, ont constaté la présence des forces de l’ordre devant leurs domiciles. Ces derniers ont érigé domicile devant leurs résidences, « empêchant tout accès et toute sortie des lieux ».

Après le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui a dénoncé dans un communiqué hier mardi 3 novembre 2020 « ces attaques armées nocturnes, injustifiées, incomprises », le Front populaire ivoirien (FPI) est aussi monté au créneau ce jour. Le parti condamne l’irruption des forces de l’ordre devant « le domicile de Dr Assoa Adou, Secrétaire général du Front populaire ivoirien » et du « Pr Hubert Oulaye, Président du Comité de contrôle du parti ».

Pour le parti de Laurent de Gbagbo, « ces agissements ordonnés par le régime RHDP déchu, sans aucune base juridique, constituent une violation flagrante de la Constitution et des lois subséquentes, une assignation à résidence de fait des leaders de l’opposition qui sont ainsi privés de leur liberté de mouvement, de l’exercice de leurs activités politiques et d’approvisionnements en nourriture et en médicaments. »

Arrestation des proches de Bédié

A l’heure où nous mettons en ligne cet article, nous apprenons l’arrestation de « cinq membres de la famille nucléaire du président Bédié, (…). On ne peut pas communiquer avec eux. Ils sont pris en otage », a accusé M. N’Goran, alors que l’opposition prépare toujours un premier discours de son « Conseil de transition » qui devait former un « gouvernement de transition ». Toutefois, les différentes institutions internationales appellent au retour de l’ordre constitutionnel dans le pays.