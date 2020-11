En Côte d’Ivoire, c’est à nouveau l’impasse. Henri Konan Bédié, chef de l’opposition a decidé de suspendre le dialogue voulu par le président Alassane Ouattara et exige désormais que certaines conditions soient satisfaites avant de poursuivre.

Henri Konan Bédié ne semble pas vouloir trahir ses collègues opposants. Dans une série de tweets publiés il ya quelques heures, il a affirmé avoir décidé de suspendre le dialogue autour du contentieux des élections présidentielles tant que certaines conditions n’auraient pas été remplies. Parmi celles-ci, la libération des opposants incarcérés. Lire ci-dessous des extraits de sa déclaration.

Déclaration de Bédié

Le dialogue qui s’était amorcé à l’Hôtel du Golf, vous en avez entendu parler. Depuis quelques jours vous n’entendez plus rien, pour des raisons précises. Il n’est en effet pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Il n’est pas possible de continuer ce dialogue sans la levée du blocus qui assiège encore quelques uns d’entre eux comme Hubert Oulaye. J’ai donc suspendu ce dialogue, jusqu’à ce que nos frères soient libérés. J’ai suspendu également ce dialogue jusqu’à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l’étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Ce sont là des préalables non négociables et je pense bien que, dans quelques jours, ces différentes libérations seront faites pour que nous puissions reprendre le dialogue pour la parole qui a été rendue entre Alassane Ouattara et moi-même.