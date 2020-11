Entre le président ivoirien et les forces de l’opposition, le bras de fer se poursuit. Depuis son exile l’ancien président de l’Assemblée nationale demande aux forces de sécurité et de défense de la Côte d’Ivoire de ne pas rester inactif. Alors que plusieurs leaders de l’opposition sont pratiquement placés en résidence surveillée, il se dit prêt à poursuivre l’effectivité de la transition amorcée il y a quelques jours.

Soro demande à l’armée d’agir

«Je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d’agir pour stopper les tueries, pour préserver notre pays de pogroms, pour préserver la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. », a lancé comme appel Guillaume Soro par le canal des réseaux sociaux. Ce discours n’a pas tardé à faire réagir le gouvernement qui estime que l’ancien président du parlement ivoirien voudrait simplement inciter à un putsch à travers cet appel qu’il a lancé sur les médias sociaux.

La gouvernement crie à un appel à la “sédition”

Pour le gouvernement ivoirien, il n’est plus possible que Guillaume Soro utilise le territoire français pour déstabiliser le pays. « Les propos de Guillaume Soro sont d’une extrême gravité. Guillaume Soro s’inscrit dans une logique de sédition. Guillaume Soro est dans une logique de coup d’État, depuis d’ailleurs plusieurs années. Une procédure à son encontre a lieu en Côte d’Ivoire au sujet de ses velléités de déstabilisation. », a rappelé le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré. « Apparemment Guillaume Soro n’a pas renoncé. D’ailleurs nous nous étonnons que ces propos aient pu se tenir sur le territoire français et nous espérons que les autorités françaises réagiront. », a-t-il fait savoir.