La pandémie du coronavirus aura laissé des séquelles indélébiles sur un homme de 53 ans qui a réussi à guérir du mal. Il s’en est sorti sans huit de ses doigts. L’information a été relayée par le site People. L’homme aurait chopé le virus alors qu’il avait effectué un voyage en février dernier en Italie. Le diagnostic du mal a été posé à son retour à Los Angeles aux Etats-Unis. Suite à un test qui s’est révélé être positif, il a été hospitalisé avec une insuffisance respiratoire et des douleurs dans les poumons.

“Je ne peux pas respirer…”

A en croire les confidences qui ont été faites, 48 heures après son hospitalisation, il a été mis sous respiration artificielle. Cette contamination a été accompagnée de certains maux comme une forte chute de la pression artérielle, un début de septicémie, une défaillance des organes et une infection staphylococcique. «Je ne peux pas respirer. Je gargouille dans mes poumons. Je me sens comme mort», a confié le malade à un de ses proches.

Il perd plus de 20 Kg

Quelques semaines plus tard, le tableau s’est davantage dégradé. Il a perdu plus de 20 kilogrammes et a dû être transféré en soins intensifs. Suite à une perturbation du flux sanguin, trois orteils et phalanges supérieures de huit de ses doigts ont noirci. Tout ceci a conduit à l’amputation de ces membres. Malgré tout ce qu’il a traversé, il a tout de même pu survivre au virus qui a emporté une bonne partie de ses doigts.