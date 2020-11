Il s’agit d’une découverte pour les scientifiques. S’ils savaient en effet, qu’il y avait moins de risque qu’une mère en état de grossesse transmette le virus à son enfant, ils n’avaient toutefois presque aucune idée sur la présence d’anticorps au niveau de l’enfant à sa naissance. D’après le quotidien singapourien The Straits Times qui a raconté l’histoire ce dimanche, une mère qui, lorsqu’elle était à un peu plus de deux mois de grossesse avait contracté la Covid-19, a donné naissance à un nourrisson avec des anticorps contre le virus.

Né le 7 novembre dernier à Singapour, le nourrisson, prénommé Aldrin pesait 3,5 kg à sa naissance. « Son pédiatre m’a dit que mes anticorps (contre le Covid-19) avaient disparu, mais qu’Aldrin avait des anticorps contre le Covid-19 », a confié sa mère,Celine Ng-Chang âgé de 31 ans, au média. « Mon médecin suppose que je lui ai transmis mes anticorps pendant ma grossesse », a-t-elle ajouté en précisant qu’elle ne s’était pas «inquiétée qu’Aldrin contracte le Covid-19, car j’avais lu que le risque de transmission était très faible ».

L’enfant en très bonne santé

La jeune mère qui est à son deuxième accouchement a indiqué également que sa grossesse était venue à terme sans grande difficulté et que son bébé se porte aussi très bien. « Ma grossesse et mon accouchement se sont déroulés sans heurts, malgré le diagnostic de Covid-19 au cours de mon premier trimestre, qui est la phase la plus instable de la grossesse. Je suis très chanceuse d’avoir eu Aldrin, qui est né en très bonne santé, » s’est-elle réjouie.