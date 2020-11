Le dr. Ngalula Mubenga, ingénieure et enseignante à l’université de Toledo aux Etats-Unis, d’origine congolaise a mis au point un respirateur pour lutter contre la covid-19. Avec plusieurs volontaires, elle est parvenue à fabriquer plusieurs respirateurs. Dans une interview accordée au média britannique BBC, elle a confié la peur qu’elle a ressentie, après avoir appris le nombre de respirateurs dont dispose son pays.

Elle a bénéficié de l’aide de plusieurs volontaires

« J’avais appris qu’au tout début du Covid-19, en RDC où nous avons à peu près 85 millions d’habitants, nous n’avions que 200 respirateurs et cela m’a vraiment effrayé » a-t-elle déclaré. Le dr. Ngalula Mubenga a par la suite fait savoir qu’elle a contacté son ONG afin de trouver de l’aide pour œuvrer dans la production des respirateurs. C’est ainsi qu’elle a bénéficié de l’aide de plusieurs volontaires. « Et donc, nous avons créé le prototype fonctionnel. Maintenant, nous sommes en train de faire ce qu’on appelle le prototype pilote. Celui-ci sera utilisé pour la fabrication dans les usines pour que ça puisse être reproduit en masse » a poursuivi le dr. Ngalula Mubenga.

« J’allais m’atteler à résoudre le problème d’électricité »

Pour rappel, cette dernière s’est tournée vers la médecine depuis le moment où elle a failli perdre la vie à cause du manque d’électricité dans une région de son pays. « J’ai failli mourir à cause du manque d’électricité, je me suis tournée vers ma foi et je me suis dit que si j’arrivais à m’en sortir, j’allais m’atteler à résoudre le problème d’électricité » a-t-elle martelé. Après ce moment dont elle se rappelle encore, elle a poursuivi ses études dans le domaine de l’électricité. Elle a par la suite continué ses études aux Etats-Unis, où elle est devenue ingénieure en électricité et diplômée de l’université de Toledo.