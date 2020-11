Le Sénégal va compter sur le vaccin développé par la société américaine Moderna pour lutter contre la pandémie relative au nouveau coronavirus. L’annonce a été faite par la directrice de la Santé en la personne de Mme Marie Khémes Ngom Ndiaye. A en croire les arguments avancés par la responsable sénégalaise, le produit dont l’efficacité serait évaluée à 94,5% répond plus aux exigences en matière de conservation dans le pays.

Le Sénégal se prépare à accueillir le vaccin selon la directrice de la Santé

«Aujourd’hui, notre pays est en très bonne position en termes de préparation pour acquérir un vaccin anti-Covid. Si on parvient à remplir les conditions pour avoir un vaccin qui est valide, qui ne pose pas de problème de budget, on sera à l’aise pour l’administrer aux Sénégalais. », a-t-elle déclaré dans un premier temps.

« Et nous avons choisi Moderna parce qu’il est moins coûteux et les conditions de conservation répondent plus à la situation du pays», précise-t-elle par la suite lors de sa participation au dîner-débat sur le Covid-19, tenu par l’Association sénégalaise des anciens de l’Ena de France.

Le personnel de la santé recevra d’abord le vaccin

Les autorités sénégalaises ont déjà établi un ordre de vaccination au sein de la population. Les premières personnes qui seront vaccinées sont parmi le personnel de santé et les personnes qui vivent avec une comorbidité. La grande masse pourra suivre après selon les précisions qui ont été apportées sur ce sujet.