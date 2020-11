Le décès de l’ancien président ghanéen, héros national et africain John Jerry Rawlings a ému tout le continent. Plusieurs personnalités ont ainsi rendu hommage à l’ex-président. Au Ghana, il ya quelques heures, l’ancien président John Dramani Mahama et le président Nana Akufo-Addo ont décidé de rendre une visite la famille Rawlings pour saluer la mémoire de l’illustre disparu.

Le président ghanéen, Akufo-Addo a vanté les contributions de Rawlings pour le Ghana moderne. “Le président a exprimé sa tristesse face à la disparition soudaine du premier président de la quatrième République, le lieutenant Rawlings, jeudi. Consolant la veuve, Nana Konadu Agyeman-Rawlings, les enfants et la famille de l’ancien président Rawlings lors d’une visite de condoléances vendredi, le président a déclaré qu’il avait du mal à croire que la personnalité dynamique et énergique pleine de vitalité qu’il connaissait avait disparu.” peut-on lire dans un communiqué de la famille. Le président a également promis que les oeuvres de Rawlings ne seront pas oubliées : “Nous allons écrire des volumes et des volumes sur sa contribution au Ghana.” Il a aussi promis des funérailles dignes du rang de l’illustre disparu.

Hormis le président Akufo-Addo, l’ancien président ghanéen, John Dramani Mahama a également rendu visite à la famille. Il a exprimé son choc suite à la disparition du héros national et a salué la contribution de l’homme à l’essor économique du pays. Son parti suspend toutes les activités liées à la campagne électorale pour respecter les 7 jours de deuil national. Il était accompagné des autres leaders du parti.