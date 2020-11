Testé positif au nouveau coronavirus ce 9 novembre, selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football (FIF) Augustin Sidy Diallo s’était mis en isolement et avait été pris en charge médicalement. La dégradation récente de son état de santé l’avait conduit à se faire hospitaliser. Malheureusement, l’homme sous la présidence de laquelle les Éléphants avaient remporté à nouveau la CAN, en 2015, après 23 années de disette, a trépassé à l’âge de 61 ans.

Plusieurs célébrités du monde footballistique africain et mondial lui ont rendu de vibrants hommages. L’international Samuel Eto’o n’est pas resté en marge des hommages. A travers un post sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant du FC Barcelone a reconnu dans l’illustre disparu, un homme endurant qui a marqué le football ivoirien et africain.

“Tu as marqué le football”

« Lors de notre dernier entretien, j’ai usé de tout mon verbe pour essayer de te convaincre de rester dans ce que tu appelais ‘’votre monde compliqué’’ : le monde du football. Tu avais certainement raison président. Néanmoins, j’ai toujours pensé qu’au-delà de la politique du sport, c’est un devoir d’essayer de changer les choses. Tu as essayé, même contre les plus grands, et tu as réussi. Tu as marqué le football ivoirien et africain par ta détermination et ta volonté à rechercher l’excellence pour ce beau pays. En dépit de tous les obstacles, et souvent sans subventions, tu as su arriver à tes fins, à savoir, lutter pour ce qui est juste pour le football de ton pays. » a posté Eto’o.

Vas et reposes en paix !

« Je suis si fier de toi président. Tu as été un exemple, et j’espère que tes collègues présidents de fédérations africaines te suivront, car tu as montré aux yeux du monde que toutes les fédérations se valent ! Au moment où tu nous quittes, l’Afrique a plus que jamais besoin de ce courage, cette vision, cette détermination et ce leadership qui t’ont si bien caractérisés. (…). Tout l’honneur a été pour moi de te connaître et de te côtoyer Président. Vas et reposes en paix ! » a écrit l’ancien capitaine des lions indomptables.