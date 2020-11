Au Kenya, un homme de 32 ans a été admis à l’hôpital avant d’être finalement déclaré mort. Transféré à la morgue, ce dernier était sur le point d’être embaumé lorsque l’employé qui devait se charger de lui, remarque quelques signes de vie. 3 heures après avoir été déclaré mort, l’homme en question est bien revenu à lui.

Âgé de 32 ans, Peter Kigen souffre d’une maladie chronique handicapante. Le 24 novembre dernier, il a ainsi perdu connaissance avant d’être transporté à l’hôpital. Sur place, il sera déclaré mort par l’administration sanitaire, qui prend également la décision de transférer son corps à la morgue. La famille est alors alertée.

Le décès, confirmé à la famille

Kipkurui, le frère de Peter a d’ailleurs encore bien du mal à s’en remettre. L’hôpital lui apprend le décès de son frère, aux alentours de 19h45. Selon les médecins, Peter Kigen serait décédé peu avant d’arriver. Le corps à la morgue, les employés se préparent à l’embaumement. Mais aux alentours de 22h30, l’un d’eux note des signes de vie.

Une victime, bel et bien vivante

En effet, ce dernier effectue des gestes et semble bel et bien vivant. Il est alors rapatrié à l’hôpital d’où il est pris en charge. Interrogé par la presse locale, ce dernier avoue ne pas comprendre comment les médecins ont pu le déclarer mort, même s’il s’avoue très heureux d’être encore en vie. Selon un responsable de l’hôpital, le personnel a bien fait son travail, et même s’il était surchargé, sait faire la part des choses. Il a d’ailleurs accusé la famille d’être allée trop vite et d’avoir accepté ce transfert à la mort avant que l’attestation de décès ne soit officiellement signée.