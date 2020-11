Pour le retour de la paix et la tranquillité en Côte d’Ivoire suite aux violences pré et post-électorales, l’ancien président Henri Konan Bédié avait accepté de rencontrer Alassane Ouattara afin de renouer le dialogue. Si leur première rencontre qui avait eu lieu le 11 novembre dernier a été saluée par tous, le président du PDCI avait fini par annoncé la suspension du dialogue en posant des conditions pour sa poursuite.

Au cours d’une rencontre le week-end avec des représentants de la communauté Atchan, l’ancien président de la République a expliqué une fois encore, les raisons qui sous-tendent cette suspension. Selon le président du plus vieux parti de la Côte d’Ivoire, la suspension du dialogue avec le président Ouattara est motivée par des raisons bien précises. « Le dialogue qui s’est amorcé à l’hôtel du Golf, vous en avez entendu parler, depuis quelques jours, vous n’entendez plus rien, et c’est pour des raisons précises », a déclaré l’ancien président de la République.

La libération de tous les militants

Pour lui, tant que les prisonniers politiques ne seront pas libérés, il est impossible que le dialogue se poursuive. « Il m’est impossible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Il n’est pas possible de continuer ce dialogue sans la levée du blocus qui assiège encore quelques-uns d’entre eux comme Hubert Oulaye. Donc j’ai suspendu ce dialogue jusqu’à ce que nos frères soient libérés, » a justifié M. Bédié.

Des préalables non négociables

« J’ai suspendu également ce dialogue jusqu’à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l’étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Et ce sont là des préalables non négociables. Et je pense bien que dans quelques jours, ces différentes libérations seront faites pour que nous puissions reprendre le dialogue ou parole qui a été rompu entre Alassane Ouattara et moi-même, » a-t-il rassuré.