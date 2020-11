L’actualité relative au décès de l’ancien international argentin Diego Maradona continue de défrayer la chronique. En effet, au micro des médias argentins, l’ancienne compagne de la légende du football a confié avoir été empêchée de se recueillir près de la dépouille de son ex. Il s’agit de Rocio Oliva qui a été six ans avec le défunt. Elle avait officialisé sa relation avec Maradona en 2012. La rupture entre eux est intervenue en 2018 soit six ans après.

“Ils m’ont envoyé faire la queue comme tout le monde”

La jeune femme n’a pas pu entrer dans la Casa Rosada. Elle avait été bloquée à l’extérieur du bâtiment alors que les proches du disparu étaient autour de la dépouille. « Ils m’ont dit de venir à sept heures du matin, quand entrerait le public. Ils m’ont envoyé faire la queue comme tout le monde », avait-elle fait savoir aux médias visiblement très affectée par le traitement qui lui avait été réservé. Selon les informations qui ont circulé sur cette situation, le blocage aurait été opposé par une ancienne épouse de Maradona. Mais cette dernière a confié n’être en rien concerné par le traitement qui avait réservé à la jeune femme.

“Personne ne veut régler le problème”

« Personne ne veut régler le problème, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne veux pas embêter qui que ce soit. Je veux juste le saluer, prendre congé de mon ex et rentrer chez moi. », a ajouté Rocío Oliva. Notons qu’elle avait été la dernière femme à partager la vie de la star du football. Diego Maradona avait eu deux autres unions qui se sont toutes soldées par des divorces. Il s’était marié avec Claudia Villafañe et Veronica Ojeda.