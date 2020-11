Le président américain a été censuré sur plusieurs chaînes lors de son intervention jeudi soir concernant les dépouillements et la situation dans le pays. Une première qui montre tout le malaise qui existe entre la presse américaine et le président américain. Ce dernier avait par le passé témoigné du mépris pour les médias qu’il accusait de diffuser de fausses informations.

C’était sa première sortie depuis la nuit électorale. Cela n’a pas empêché plusieurs chaînes de couper son intervention en direct après les graves accusations qu’il portait contre l’organisation et les dépouillements de la présidentielle. « Bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle de (devoir) non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi de corriger le président des États-Unis » a affirmé un présentateur en plein direct. Les chaînes MSNBC, NBC News et ABC News ont interrompu la diffusion. Quant à CNN, il n’y a pas eu coupure, mais une condamnation sans appel des propos du président qu’il a qualifié de « tissu de mensonges »

Il dénonce un système corrompu et ne lâchera rien

Le président américain Donald Trump ne lâche rien. Donné perdant dans des états-clés, il a livré dans une intervention télévisée, un véritable réquisitoire contre la manière dont le vote et même les dépouillements se sont passés selon lui. Pour la première fois, on a noté que le président Trump a passé la majeure partie de l’intervention à lire des notes, lui qui est souvent habitué à des improvisations.

Les tendances ne sont pas bonnes pour le président américain. Mais non seulement il veut montrer qu’il est serein, mais en plus il est quasiment sûr qu’il devrait remporter la présidentielle. Il a dénoncé des pratiques qu’il juge frauduleuses sans en donner pour le moment les preuves. Pour le locataire de la Maison-Blanche, il détient les preuves selon lesquelles, ses observateurs ont été empêchés d’accéder aux salles dans certaines parties du pays.

Dénonçant une corruption généralisée (toujours sans preuve pour le moment), pointant du doigt les médias et les démocrates, il a affirmé que les USA ne méritaient pas un tel scénario. Il a rappelé que de nombreux recours ont été et seront envoyés et que la victoire ne lui sera pas volée, restant fidèle aux premières déclarations qu’il avait faite dès le début du dépouillement : «Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection»