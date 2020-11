Le président américain Donald Trump a encore essuyé un revers judiciaire concernant ses recours dans plusieurs Etats du pays, en vue de contester la victoire de son rival démocrate Joe Biden. En effet, la justice américaine a rejeté une contestation du vote présidentiel déposée par des partisans du milliardaire républicain, dans l’Etat de Pennsylvanie.

Deux décisions rejetées par la Cour

L’action en justice du camp Trump avait, premièrement pour but de rendre invalide les résultats des élections dans cet Etat du nord-est des Etats-Unis. Aussi, avait-elle pour but de rejeter tous les votes des citoyens et à donner à la Pennsylvanie la possibilité de décider du vainqueur. Dans une décision unanime hier samedi 28 novembre 2020, la Cour suprême de l’Etat a rejeté ces deux demandes. Elle a par ailleurs estimé que la seconde revendication est une « proposition extraordinaire selon laquelle le tribunal priverait de leur droit de vote tous les 6,9 millions de Pennsylvaniens qui ont voté lors des élections générales ». Notons que le camp Trump avait également estimé dans sa requête qu’une loi de 2019 en Pennsylvanie, qui autorise le vote par correspondance, n’était pas constitutionnelle.

Une autre demande rejetée la veille

Selon les juges de la Cour suprême de l’Etat, la demande formulée avait été déposée tardivement, c’est-à-dire, plus d’une année après sa promulgation. Pour rappel, la Pennsylvanie a confirmé la victoire de Joe Biden le 24 novembre dernier. En outre, le président Donald Trump refuse toujours d’admettre sa défaite, affirmant que les élections du 03 novembre dernier étaient entachées de fraudes. La décision judiciaire du samedi intervient également après que le locataire de la Maison Blanche ait essuyé d’autres revers de ce genre. Le vendredi 27 novembre 2020, une cour d’appel fédérale avait rejeté les allégations de Donald Trump selon lesquelles, le scrutin n’était pas juste.