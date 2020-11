Quelques heures après l’annonce de l’échec du milliardaire républicain à l’issue de la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis, certains proches du parti républicain ont identifié les différents facteurs qui ont favorisé l’échec de Donald Trump. A en croire le décryptage qui a été réalisé par les stratèges républicains sur la défaite du milliardaire, trois choses auraient véritablement été à la base de son départ. La première identifiée est l’option d’un discours de division qu’il a faite à des moments cruciaux de la campagne électorale.

Une stratégie incohérente utilisée part Trump selon les stratèges

Il a préféré tourner dos aux différentes recommandations des scientifiques ainsi que celles de ses propres conseillers. « S’il s’était attelé à mettre en œuvre une stratégie cohérente et rassurante pour gérer l’épidémie, je suis convaincu qu’il aurait comblé les marges réduites par lesquelles il a perdu plusieurs États », a analysé Ryan Williams, un des experts ayant conseillé Mitt Romney lors de sa campagne présidentielle de 2012. L’autre facteur ayant tourné la situation en faveur de son adversaire démocrate est la gestion qu’il faite de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le meurtre de George Floyd cité également

L’économie américaine qui avait atteint un très bon niveau a connu une chute drastique liée à la pandémie. En plus de ces précédentes situations, le meurtre de l’afro-américain George Floyd par un policier blanc a été un élément non négligeable selon les scientifiques. Donald Trump avec son discours sur la loi et l’ordre aurait manqué d’élargir sa base électorale suite à cette situation. « D’un côté, cajoler sa base vous assure d’obtenir près de 50 % de soutien globalement, mais pour gagner, il faut séduire davantage d’électeurs », a fait savoir le stratège républicain Ron Bonjean.