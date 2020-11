Ce jeudi 12 novembre, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe a comparé le système électoral américain, à un système archaïque, probablement, l’un de ceux qui l’est le plus au monde. Une sortie qui intervient dans un contexte particulier, marqué par les revendications de victoire de la part de deux camps.

Aux yeux de Lavrov, le système électoral américain est effectivement l’un des plus archaïques qui existent au sein des nations les plus développées de ce monde. Une sortie effectuée en pleine conférence de presse. Pour l’occasion, ce dernier a également pointé du doigt le mode de scrutin indirect aux USA. Pour rappel, un président n’est pas élu au vote populaire, mais au nombre de grands électeurs qu’il va recevoir.

Sergueï Lavrov tacle le système électoral américain

Ce système électoral date du XVIIIe siècle. En y regardant de plus près, le grand vainqueur d’une élection est en fait le candidat qui remporte le plus d’États clés. La Californie par exemple, représente 55 grands électeurs, quand le Nevada n’en fait gagner que 6. En se concentrant uniquement sur les États à plus forte valeur ajoutée, un candidat peut donc remporter les élections alors même qu’il n’obtient pas la majorité des voix.

Trump refuse de reconnaître sa défaite

Aujourd’hui, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et a confirmé qu’il allait intenter des actions en justice afin de forcer le recompte des voix. Depuis le début de l’élection, ce dernier accuse le clan démocrate de truquer la campagne. Pour le moment, ses équipes n’ont apporté aucune preuve et les commissions des différents États clés ont affirmé n’avoir rien remarqué de suspect.