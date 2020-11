Contrairement au premier ministre canadien Justin Trudeau et plusieurs autres présidents dont Emmanuel Macron, le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, estime qu’il est trop tôt pour féliciter le candidat démocrate, surtour lorsqu’on sait que Trump veut aller en justice.

“Nous ne souhaitons pas agir à la légère et voulons être respectueux de l’autodétermination des peuples et des droits d’autrui… Nous n’avons aucun litige avec ni l’un ni l’autre des deux candidats. C’est un sujet humain, il faut faire preuve de décence et de prudence politique avant de prendre position sur ce qui s’est passé“. a affirmé M. Andres Manuel Lopez Obrador. Une position qui tranche avec celle des nombreux dirigeants qui se sont empressés de saluer le candidat démocrate.