Ce jeudi 17 novembre à Mont-de-Marsan en France, la Justice se prononcera sur une affaire plutôt inhabituelle. Selon les informations publiées par les médias, il s’agit d’une femme qui aurait conservé pendant plusieurs années la dépouille de sa mère dans un congélateur juste dans le but de continuer à percevoir sa pension. La découverte avait été faite trois ans plus tôt par les forces de l’ordre dans le jardin de la maison de la mise en cause.

166.000 euros perçus

A en croire les précisions qui ont été apportées par le média Sud Ouest, elle aurait reconnu les faits lors de la découverte plutôt macabre. Son forfait lui avait évité de déclarer le décès de sa mère et par la même occasion de continuer à toucher la retraite de la disparue. Pendant toutes ces années, la mise en cause percevait de façon mensuelle 1.980 euros. Au total, elle a perçu 166.000 euros.

Sous contrôle judiciaire

Il a tout de même été établi que la femme n’est pas à l’origine du décès de sa mère. Aussi, la justice n’a-t-elle pas jugé utile de sa mise en détention. Elle est depuis lors en liberté sous contrôle judiciaire, jusqu’à son procès. Selon certaines sources proches du dossier, la probabilité est forte que le procès soit à nouveau reporté à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.