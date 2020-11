Le secrétaire d’Etat des sénégalais de l’Extérieur a fait des mises au point suite à l’annonce relative à un accord qui serait intervenu entre le Sénégal et l’Espagne dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’Emigration clandestine. L’officiel sénégalais a tenu à faire savoir qu’il n’y a en réalité jamais eu d’accord entre les deux pays. L’information faisant état du rapatriement des centaines de milliers de Sénégalais en Espagne a également été démentie par le secrétaire d’Etat des sénégalais de l’Extérieur.

“Il n’y a pas de signature d’accord…”

« Il n’y a pas de signature d’accord entre la République du Sénégal et le royaume d’Espagne en ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes. Je veux que cela soit clair et net. », a-t-il fait savoir dans un premier temps. « La convention est relative à la prise en charge de ce qu’on appelle les pensions de retraite. Convention d’ailleurs que nous avons trouvée généreuse et que nos compatriotes d’Espagne ont apprécié, depuis sa conclusion, à sa juste valeur », a-t-il par la suite précisé.

Un paiement intégral de la pension

Selon ses explications qui ont été apportées par le secrétaire d’Etat des sénégalais de l’Extérieur, la Convention dont il est question donne la possibilité aux Sénégalais ayant travaillé en Espagne et qui décident de revenir dans leur pays de continuer à bénéficier de leur pension de retraite de façon intégrale sans suspension. Rappelons que les informations qui avaient été relayées sur le supposé accord entre le Sénégal et l’Espagne indiquent que 70 000 immigrés sénégalais devraient être rapatriés.