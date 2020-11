Le fondateur du parti, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s’en est violemment pris au président français, Emmanuel Macron. En effet, l’homme politique âgé de 69 ans a participé à une marche pour protester contre le projet de loi de « sécurité globale », ce samedi 28 novembre 2020. Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas été tendre envers le locataire de l’Elysée.

Le président est « le seul responsable de tout ça »

Selon lui, le locataire de l’Elysée est à la base des problèmes traversés par les Français. Dans une interview accordée au média français, Le Figaro, Jean-Luc Mélenchon a donc estimé que : « Le seul responsable de tout ça, dans toutes les questions qui ont trait à une troupe commandée verticalement, comme c’est nécessaire, c’est celui qui est en haut ». Pour cet adversaire politique d’Emmanuel Macron, le numéro un français devrait se poser la question de savoir « pourquoi il n’écoute jamais personne », tout en ajoutant que « celui qui montre le mauvais exemple de la loi du plus fort, c’est le Président de la République ».

Il est candidat à la prochaine présidentielle

Jean-Luc Mélenchon n’a par ailleurs pas manqué d’expliquer la vision d’Emmanuel Macron. « Il faut que les gens aient peur parce que dans sa manière de voir la vie et le monde, entre le pouvoir à la tête de la start-up et la base, il n’y a que des policiers qui tabassent les gens » a-t-il martelé. Notons que les différends politiques entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ont commencé il y a de cela plusieurs années. Candidat à la présidentielle française de 2022, ce dernier a l’intention de présenter une politique différente de celle du président, dès son premier meeting qui se tiendra ce samedi.