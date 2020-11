Aux USA, la victoire écrasante annoncée pour Joe Biden n’a pas eu lieu. Bien au contraire, dans certains états-clés les votes sont serrés. Ce qui pousse le président Donald Trump à changer de stratégie par rapport à 2016. En effet d’anciennes déclarations du président américain ont été ressorties, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a totalement changé d’avis.

«Les résultats de cette élection devraient être respectés au lieu d’être contestés… Hillary Clinton l’a dit elle-même le soir de l’élection, en plus de reconnaître, en me félicitant. (…) Nous devons accepter ce résultat et regarder vers l’avenir» avait déclaré le président américain concernant une demande de recomptage des voix dans le Wisconsin (actuellement disputé). Une position totalement différente de celle adoptée par M. Trump aujourd’hui alors qu’il exige le recomptage dans un certain nombre d’état face à la victoire (ou une probable victoire) de son adversaire Joe Biden.

Il était d’ailleurs soutenu, en 2016, par son fils, qui actuellement réclame également un recomptage. Donald Trump a initié une demande de suspension du dépouillement ou un recomptage dans trois Etats-clés. Dans ces états, son adversaire est soit donné gagnant, soit en bonne voie pour la victoire.