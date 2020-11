Une annonce qui devrait susciter la colère de la Chine. En effet, alors que les États-Unis sont en pleine campagne électorale, le président américain Donald Trump a confirmé un nouvel accord passé avec l’île de Taïwan. La vente de quatre drones tueurs MQ-9 «Reaper», pour un montant total de 600 millions de dollars a été autorisée.

Cette vente vise à armer l’île et à renforcer sa défense alors que les tensions avec Pékin sont relativement vives. Une manière également pour Taipei, de moderniser son parc militaire et de présenter un système d’armement défensif plus crédible et dissuasif. Une manière également pour Washington de confirmer son rapprochement avec la petite île sur laquelle lorgne Pékin.

Trump tend la main à Taïwan

En effet, Taïwan est un territoire autonome. Or, son idéologie progressiste et tournée vers le monde agace Pékin qui lorgne sur le territoire. Depuis le coup de force chinois sur Hong Kong, les regards sont d’ailleurs tournés vers Taipei. En effet, beaucoup estiment que la Chine pourrait passer, dans les semaines, les mois à venir, à « l’offensive » dans le but de recadrer et récupérer cet état insulaire situé à près de 180km des côtes chinoises.