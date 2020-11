Une attaque menée par un groupe de rebelles a tué au moins 32 civils, en Ethiopie. Les faits ont eu lieu dans la localité d’Oromia, dans l’ouest du pays, hier dimanche 01er novembre 2020. Selon les informations données, ce lundi 02 novembre 2020, par l’organe de supervision national des droits humains, il s’agit d’un « massacre ».

Le bilan réel pourrait dépasser ce décompte

D’après un communiqué publié par la Commission éthiopienne de Droits humains : « Les chiffres officiels font état de la mort de 32 civils, mais les premiers indices obtenus par l’EHRC (Ethiopian Human Rights Council) laissent penser qu’il est fort probable que le bilan réel excède ce décompte ». Notons que ce n’est pas la première fois qu’un nombre importants de personnes perd la vie dans des violences en Ethiopie. Au cours de la semaine écoulée, au moins 239 personnes ont été tuées dans des violences communautaires et manifestations.

Un artiste populaire tué

Ces heurts sont survenus après la mort de l’artiste musicien populaire, Hachalu Hundessa, de la communauté Oromo. Il avait succombé à ses blessures, après avoir reçu plusieurs balles tirées par des personnes non identifiées, le soir du 29 juin 2020, dans la capitale Addis Abeba. Parmi les personnes qui sont décédées au cours de ces violences, plusieurs ont trouvé la mort lors de la répression des manifestations par les forces de l’ordre. Notons que la région Oromia et Addis Abeba sont devenues des zones où la violence a connu sa plus forte augmentation depuis que Abiy Ahmed est devenu Premier ministre en 2018. Ce dernier est également originaire de la communauté Oromia.