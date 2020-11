Le plus grand réseau social au monde, Facebook, s’installera au Nigeria, en ouvrant un bureau au sein de la capitale, Lagos. L’implantation de la firme américaine aura lieu au cours de l’année prochaine. Une fois dans le pays le plus peuplé d’Afrique, Facebook, mettra sur pied des équipes avec lesquelles il travaillera dans le domaine de la communication, la politique et les ventes.

Le 2e bureau de la plateforme sur le continent africain

En s’implantant en Afrique, le réseau social a ainsi l’intention de développer les produits fabriqués par des Africains à destination des Africains et du monde entier. Notons que ce nouveau bureau de Facebook au Nigeria, constitue le deuxième de la plateforme, sur le continent africain. En effet, le réseau social dispose déjà d’un autre bureau en Afrique du Sud, qui avait été ouvert il y a cinq ans. Par ailleurs, l’ouverture du bureau nigérian intervient après celle, en 2018, de NG_Hub, ainsi que d’un centre d’opérations destinées aux petites entreprises, l’année dernière.

Des investissements juteux

Pour rappel, une étude ayant récemment eu lieu, a indiqué que les investissements de Facebook, en Afrique Subsaharienne, pourraient s’avérer très juteux. En effet, selon les chiffres de cette étude, les investissements dans les domaines de la connectivité et des infrastructures, pourraient être rentables à hauteur de plus de 57 milliards de dollars, en termes d’avantages économiques durant les cinq années à venir. Signalons qu’en 2016, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s’était rendu à Lagos, pour son premier voyage en Afrique.