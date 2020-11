Aux Etats-Unis, Twitter et le président Donald Trump sont souvent à couteaux tirés. Le réseau social n’hésite pas à censurer les écrits du chef de la Maison Blanche si elles ne sont pas conformes à la vérité. On a vu Twitter, mettre des messages d’avertissement sur les tweets du milliardaire républicain pendant la présidentielle du 03 novembre dernier quand celui-ci faisait cas de fraudes massives sans apporter la moindre preuve. En somme, ce réseau social fait des efforts pour mettre un coup de frein à la désinformation tout comme Facebook. Mais leurs efforts suffisent-ils ? Barack Obama se plaint d’eux et de tous les autres réseaux sociaux.

Interrogé il y a quelques semaines par la revue The Atlantic, il a tiré à boulets rouges sur les responsables de ces entreprises. « Je connais la plupart de ces gens, je leur ai parlé de la situation. L’entêtement de ces entreprises à prétendre qu’elles ressemblent à des entreprises téléphoniques » en relayant des informations sans interférence est intenable , a fait savoir le premier président noir des Etats Unis. Pour lui, le premier amendement qui sacralise la liberté d’expression ne requiert pas que les entreprises privées fournissent une plateforme pour véhiculer tous les points de vue que l’on peut trouver .

Il y a ” des millions de personnes qui croient que Joe Biden est un socialiste,…”

L’ex dirigeant a encore déversé sa bile sur les géants de la Silicon Valley à la faveur d’une série d’entretiens accordés aux médias lors du lancement du premier tome de ses mémoires. Sur les ondes de la BBC, l’ex patron de la Maison Blanche informe qu’il y a « des millions de personnes qui croient que Joe Biden est un socialiste, qui croient que Hillary Clinton fait partie d’une cabale maléfique engagée dans des réseaux de pédophiles ».

Il pense qu’a un moment donné, il faudra prendre des lois et édicter des normes au niveau de ces réseaux sociaux pour nous « ramener à un point où l’on reconnait un ensemble partagé de faits avant de pouvoir commencer à discuter de ce qu’il faut faire à propos de ces faits ». Les réseaux contribuent grandement à la diffusion de fausses informations, exploitées par les médias partisans.