Avec sa série « Power », 50 Cent a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma. Le rappeur américain s’est depuis lors installé dans le septième art, où son talent illumine les nombreux projets qu’il conduit. L’interprète de “In Da Club” prépare actuellement une comédie pour la chaîne américaine ABC avec la chanteuse du RnB Mary J. Blige. Le projet intitulé « Family Affair » raconte l’histoire d’A-ron, une star du RnB fanée dont la vie de célibataire change brusquement quand il est amené à élever les quatre enfants de sa sœur.

Le rappeur avait déjà travaillé sur ” For Life “

Il découvre que les talents musicaux font partie de la famille et relève les défis de la gestion d’un groupe de musique et de l’éducation d’une famille. Ce n’est pas la première fois que 50 Cent dirige un projet pour ABC. Il avait déjà été producteur exécutif de ” For Life”, une série diffusée par la chaîne américaine. Family Affair est écrit par Devon et Ranada Shepard.

Si 50 Cent a l’habitude de travailler avec ABC ce n’est pas le cas de Mary J. Blige qui connaît cependant l’ex rappeur pour avoir déjà collaboré avec lui sur Power Book II : Ghost de Starz. La « Queen of Hip-Hop Soul » qui a à son actif plus de 40 millions de disques à travers le monde, mène une carrière d’actrice discrète.