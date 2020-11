La pandémie mondiale du coronavirus n’a pas fait que des victimes au plan sanitaire. Un réseau de faussaires dont des béninois a été démantelé par la police française à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les mis en cause étaient spécialisés dans la délivrance de faux tests de Covid-19. Ils ont été arrêtés et seront poursuivis devant la justice.

Le pot aux roses a été découvert à l’aéroport de Roissy en France, a rapporté la presse française. En effet, conformément au protocole, tout passager en destination de certains pays doivent obligatoirement présenter un test négatif à la Covid19. Tout autre résultat implique un renvoi systématique des compagnies aériennes. Les faussaires ont dû profiter de cette ouverture pour proposer aux passagers de faux documents. À en croire la police française aux frontières de l’aéroport de Roissy, leur mode opératoire consistait à scanner sur ordinateur un test négatif de PCR puis à procéder à une modification des informations à l’aide d’un logiciel de retouche d’image.

Selon le décompte fait par la police de l’aéroport, plus de 200 faux documents ont été frauduleusement vendus à des centaines d’euros dans certains cas. Au final 07 individus dont des béninois et des camerounais ont été interpellés et poursuivis pour faux et usage de faux et complicité d’escroquerie.