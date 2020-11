Nicolas Sarkozy est poursuivi par la justice dans plusieurs affaires. L’ancien président français a récemment bénéficié du rétropédalage de Ziad Takieddine. Ce témoin important dans le dossier du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 a retiré ses accusations. Assez suffisant pour que l’ex homme d’Etat entre dans une colère noire. « Ce dossier n’est truffé que de faux…J’ai dit aux juges : cherchez pendant un siècle vous ne trouverez rien. Je ne suis pas un pourri, et ce qui m’est infligé est un scandale qui finira dans les annales » a déclaré l’ex patron de l’Elysée sur BFMTV. Nicolas Sarkozy accuse par ailleurs les juges d’instruction d’avoir « mené leurs missions en dehors de toute légalité ».

“Mis en examen et prévenu dans plusieurs procédures…”

C’est du moins ce qui est écrit dans la correspondance adressée au Conseil Supérieur de la magistrature (CSM) par le syndicat de la magistrature (SM) et l’Union syndicale des magistrats (USM). « Nicolas Sarkozy , mis en examen et prévenu dans plusieurs procédures judiciaires, a choisi d’organiser sa défense en portant une offensive médiatique contre les juges d’instruction, qu’il accuse d’avoir mené leurs missions en dehors de toute légalité » s’indignent les deux syndicats de magistrats. Ce qui les offusque encore plus, c’est le soutien apporté à l’ex président par Christian Jacob, le patron du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale et Gérard Larcher, le président du Sénat.

Ceux-ci embouchent la même trompette que le mari de Carla Bruni. « Ces attaques émanant du pouvoir exécutif et d’élus de la représentation nationale (…) érodent encore un peu plus la confiance des citoyens dans la Justice » pensent les deux syndicats. Notons que Nicolas Sarkozy est également poursuivi dans l’affaire des « écoutes ». Son procès commence le 23 novembre prochain. En ce qui concerne même l’affaire du financement libyen, le procureur national financier fait savoir que les accusations portées contre l’ex président français ne se limitent pas aux propos de M Takieddine. Elles se basent sur des « indices graves ou concordants ».