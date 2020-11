Après l’annonce relative au retrait des accusations contre l’ancien président français Nicolas Sarkozy par Ziad Takieddine, les langues se sont visiblement déliées au sein des Républicains (LR) et d’ex-LR. Nombreux ont été les hommes politiques appartenant à ces formations à avoir lancé des appels à l’endroit de la Justice. Pour les différents intervenants, la justice doit établir les responsabilités dans cette affaire. Ils estiment qu’il s’agit simplement d’une «machination» contre l’ancien locataire de l’Elysée.

“La vérité éclate…”

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le numéro deux de LR Guillaume Peltier a fait remarquer qu’il n’y a jamais eu de doute sur l’issue de l’affaire. «La vérité éclate. Qu’elle accable les calomniateurs, de peu de foi et de loi», a-t-il déclaré tout en invitant à juger et à punir ces derniers. Le député LR Guillaume Larrivé a également évoqué la thèse de la « machination ». «Ceux qui ont fomenté cette machination, au mépris de la justice, devront en rendre compte», a-t-il fait savoir.

«Comment et pourquoi dans un État de droit en arrive-t-on à harceler un ancien président de la République sans résultats et en toute impunité ?», s’est pour sa part interrogé Julien Aubert. Rappelons que ces différentes réactions sont intervenues suite à la déclaration qui a été faite par Ziad Takieddine, le seul témoin à charge du dossier concernant le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy.

La vidéo de Takieddine

«Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j’ai dits. Il n’y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sar­kozy », avait notamment déclaré Ziad Takieddine par le canal d’une vidéo qu’il a réalisée et qui a été diffusée par Paris Match et BFMTV.