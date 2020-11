Plus rien désormais ne résiste aux voleurs. A l’aube de ce mardi 10 novembre, vers 6 heures, un groupe de quatre hommes environ, a volé 29 cartons de cigarette devant un bar à tabac de la place des Fête dans le XIXe arrondissement de Paris. Le montant de la cigarette emportée est estimé à 72 000 euros.

L’action a été effectuée par le groupe d’individus alors que deux livreurs étaient en train de décharger la commande de cigarette devant le tabac. A leur grande surprise ils voient des individus sortir de deux véhicules s’approchant d’eux, encagoulés. Sans rien dire, ni brandir d’armes, ils ramassent 29 cartons, contenant chacun 65 cartouches de cigarettes qu’ils ont embarqués dans leurs véhicules.

Une enquête est ouverte

Dans leur stupéfaction, les livreurs ni le gérant du bar n’ont pipé mot ni opposé résistance. Les voleurs sont également partis sans rien dire et sans avoir touché à quelqu’un. Informé du vol, les forces de l’ordre ont repéré sur place des traces et des indices des cambrioleurs dont ils vont se servir pour essayer de les repérer. Une enquête a été ouverte et confiée aux enquêteurs du deuxième district de police judiciaire (DPJ).

Un cas pareil

A Marignane, le 11 septembre dernier un vol pareil avait également eu lieu. L’opération rondement menée s’était déroulée à 5 h 35 sur la route de Martigues. Une équipe de quatre personnes était parvenue sans quasiment aucune violence et sans armes à mettre la main sur pas moins de 400 cartons de cartouches de cigarettes pour un préjudice estimé à environ 1 million d’euros.