En France, un homme a confié à la police avoir commis un meurtre sous la direction de Dieu. Ces confidences de cet homme âgé d’une trentaine d’années seraient intervenues alors qu’il était en garde à vue. Il aurait été quelques heures plus tôt à l’origine d’un double homicide. Les deux victimes seraient respectivement âgées de 82 et de 63 ans. Selon les précisions qui ont été apportées par le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard, lors d’une conférence de presse sur cette situation, le mis en cause aurait commis son forfait dans l’après-midi du samedi.

“Guidé par Dieu pour agir…”

Les victimes auraient été tuées à Cholet. Aux enquêteurs, il a confié avoir été « guidé par Dieu pour agir ». « Dieu lui aurait dit qu’il fallait s’en prendre à eux, ce qu’il a fait, et il est rentré chez lui », a fait savoir le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard lors de sa sortie médiatique. Parmi les trois personnes attaquées par l’homme, une femme serait grièvement blessée.

Il serait instable sur le plan mental

« Dieu, le Dieu catholique, lui aurait dit qu’il fallait aussi s’en prendre à un autre, il est descendu et la première personne qu’il a croisée c’est la troisième victime, et le deuxième décédé », a poursuivi le procureur. Il serait revenu chez lui et se aurait attendu l’arrivée de la police. Le mis en cause aurait tout de même suivi par le passé des soins sur le plan psychiatrique.