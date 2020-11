Des cambrioleurs originaires de Roumanie, ayant volé du matériel industriel pour un montant évalué à plus d’un million d’euros, ont été arrêtés par les autorités. L’information a été donnée par Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, dans un communiqué ce mardi 17 novembre 2020. Lors du démantèlement du réseau de cambrioleurs quatre personnes ont été interpellées dans leur pays par les forces de l’ordre roumaines avec les gendarmes de la section de recherche de Caen.

17 perquisitions effectuées en Roumanie

Il s’agit en effet de deux hommes âgés de 32 et 43 ans et de deux femmes âgées de 37 et 62 ans. Selon le parquet de Rennes, leur arrestation a eu lieu dans le cadre d’une « vaste opération d’interpellations, décidée par les autorités judiciaires des deux pays » (France et Roumanie). Dans le même temps, les services d’investigations roumains ont effectué au total 17 perquisitions dans la maison des receleurs, où plusieurs matériels volés sur le sol français ont été découverts. Dans son communiqué, Philippe Astruc a indiqué que « cette organisation était soupçonnée d’avoir commis au total 17 cambriolages au préjudice de cabinets de géomètres, commis en Normandie, en Bretagne et sur l’ensemble du territoire national, pour un préjudice total de 1.300.000 euros, les derniers faits ayant été commis les 11 et 12 octobre 2020 dans le Loiret ».

Les personnes interpellées en Roumanie sont actuellement entre les mains de la justice, puisqu’ils ont été présentés au parquet de Ploiesti. Les deux hommes font l’objet d’une détention provisoire. Quant aux deux femmes, elles sont sous contrôle judiciaire, en attendant d’être extradées en direction de la France.