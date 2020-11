En 2017, quand elle sortait son album « Journal intime », on était loin d’imaginer que sa musique connaitrait un immense succès en France et dans le monde. Année après Année, Aya Nakamura a enchaîné les records. D’abord avec “Djadja” qui a atteint les 700 millions de vues sur Youtube, et le très dansant “Pookie”. Les deux tubes figurent sur son deuxième album intitulé « Nakamura » sorti en 2018 et vendu à plus d’un million d’exemplaires. Son troisième album “Aya “, sorti il y a moins d’une semaine, est en route pour connaître le même succès.

Plus de 12 millions de personnes ont déjà téléchargé l’opus sur Spotify. « Aya » devient ainsi le troisième album le plus écouté dans le monde selon les chiffres du service de streaming musical suédois. « Waoouu je savais pas, c’est vraiment génial…J’étais un peu stressée, car je m’étais demandé si je devais faire la même chose que Nakamura, alors que j’avais envie d’autre chose » a-t-elle déclaré, comme surprise par l’excellent score de son nouvel opus sur Spotify. La chanteuse franco-malienne dit être fière d’avoir imposé « son univers musical ». Inutile de rappeler que la diva chante dans une langue argotique avec des tonalités afro-pop.

Elle visite le “sentiment amoureux sous toutes ces facettes”

« Je fais la musique que j’aime même si on veut me mettre dans des cases » fait savoir celle dont la chanson « Djadja » a fait danser Rihanna et Madonna. Son nouvel album visite le « sentiment amoureux sous toutes ces facettes ». Comme à son habitude, elle brise encore une fois les tabous, en parlant de ses positions sexuelles favorites dans la chanson « Préféré ». Malgré son succès, Aya Nakamura reste elle-même.

« J’ai beau être l’artiste (française) la plus écoutée dans le monde, je reste la mère de quelqu’un, la sœur de quelqu’un et c’est important de partager du temps avec ma famille. C’est ça le plus important » a déclaré celle dont l’opus Djadja s’est classé numéro 1 au Pays Bas, une première depuis Edith Piaf.